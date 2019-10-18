واشنطن تفرض رسوما جمركية بـ 7.5 مليار دولار على الاتحاد الأوروبي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، 16 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

فرضت الولايات المتحدة الجمعة رسوما جمركية إضافية على سلسلة واسعة من السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7,5 مليارات دولار، في إجراء هجومي جديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم التهديدات الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ودخلت هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة، وتشمل الطائرات التي تنتجها مجموعة إيرباص للصناعات الجوية، والنبيذ الفرنسي والويسكي الإسكتلندي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مطلع الشهر الجاري عزمها فرض هذه الرسوم، بعدما أجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن المضي قدما في خطوتها ردا على دعم الاتحاد الأوروبي شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات.

وتبلغ هذه الرسوم 10 % على الطائرات المستوردة من الاتحاد الأوروبي و25 % على منتجات أخرى بينها النبيذ والجبن والقهوة والزيتون، حسب لائحة نشرها مكتب الممثل الأميركي للتجارة.

وأوضح المكتب أن الجزء الأكبر من العقوبات سيطبق على السلع المستوردة من فرنسا وألمانيا وأسبانيا وبريطانيا «الدول الأربع التي تقف وراء الدعم المالي غير القانوني» المقدم لمجموعة الصناعات الجوية الأوروبية.