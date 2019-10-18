مقاتلات أميركية تدمر مركزا للعمليات شمال سورية بعد الانحساب منه

شنت مقاتلتان أميركيتان، غارات جوية مخططة أمس الأربعاء لتدمير مستودعات ذخيرة ومعدات تركتها القوات الأميركية عندما غادرت معسكر بمقر مصنع لافارج للأسمنت جنوب كوباني في سورية كان مركزا لعمليات الولايات المتحدة والقوات الكردية في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال الناطق باسم التحالف الدولي، العقيد مايلز كاجينز، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن «الضربات نفذتهما مقاتلين من طراز F-15E كانت مخططة مسبقًا ودمرت مخبأ للذخيرة في مصنع لافارج للأسمنت والذي كان مركزا للتنسيق بين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والقوات الكردية في الحرب على داعش».

ووفقًا لكاجينز، فإن جميع أفراد التحالف و«المعدات التكتيكية الأساسية» غادرت القاعدة قبل القصف الجوي.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الثلاثاء عن كاجينز أن القوات الكردية «أشعلت النار في مرافقها ومعداتها ثم أخلتها» في الوقت الذي تقدمت فيه «القوات التي تدعمها تركيا نحو مصنع لافارج للأسمنت».

وبدأت قوات التحالف أمس، الإنسحاب المُخطّط له من شمال شرق سوريا، عن طريق إخلاء مصنع لافارج للأسمنت والرقة والطبقة.