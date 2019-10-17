الصين تنتقد فرض واشنطن قيودا على حركة دبلوماسييها في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 10:38 مساء
لا زيارات للدبلوماسيين الصينيين الى شخصيات ومؤسسات في الولايات المتحدة بعد الآن قبل اخطار وزارة الخارجية. (فرانس برس)

انتقدت الصين الخميس القرار الأميركي الذي يلزم الدبلوماسيين الصينيين إبلاغ وزارة الخارجية قبل اجتماع مع مسؤولين محليين، في أحدث خلاف بين البلدين.

وأمرت الولايات المتحدة أمس الدبلوماسيين الصينيين بضرورة إخطار وزارة الخارجية قبل الاجتماع بمسؤولين أميركيين سواء فدراليين أو ومحليين، في رد على اجراءات فرضتها بكين على الدبلوماسيين الاميركيين.

وقال مسؤول أميركي رفيع في وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته إن القيود الجديدة جاءت كرد على عدم قدرة الدبلوماسيين الأميركيين على مقابلة مجموعة من المسؤولين والأكاديميين الصينيين، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وصرح الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ «ما قالته الولايات المتحدة بشأن تقييد الصين لأنشطة الدبلوماسيين الأميركيين لا أساس له من الصحة»، وأضاف أن «الصين دعمت باستمرار الدبلوماسيين الأميركيين في البلاد».

وقال للصحفيين في بكين، «نحث الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها، وإلغاء هذا القرار، وتقديم الدعم والتسهيلات للدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة .. بدلا من إقامة الحواجز بشكل مصطنع».

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخوض فيه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم حربا تجارية قاسية أعلن الرئيس الأميركي ترامب الأربعاء أن نصا حول اتفاق جزئي لانهائها بات قيد الإعداد.

وقال المسؤول الأميركي «للأسف فإنه في الصين، لا يمكن للدبلوماسيين الأميركيين الوصول بدون اجراءات مقيدة إلى مجموعة أشخاص مهمين بالنسبة لنا للقيام بعملنا هناك»، مضيفا «هذا يشمل مسؤولين محليين وعلى مستوى المقاطعات وكذلك المؤسسات الأكاديمية ومعاهد البحوث، علينا أن نسعى للحصول على إذن وغالبا ما يتم رفضه».

والآن بات مطلوبا من الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة إخطار وزارة الخارجية مسبقا بأي اجتماعات رسمية مع دبلوماسيين أو مسؤولين محليين في البلاد، وقبل أي زيارات لجامعات أو مراكز ابحاث.

وأشار المسؤول إلى أن «ما نحاول تحقيقه هو فقط أن نكون قريبين من موقف مماثل»، مؤكدا أنه «لم يطلب من الدبلوماسيين الصينيين الحصول على إذن للقيام بزياراتهم».

وأعرب المسؤول عن أمله أن يدفع هذا الإجراء بكين إلى فتح بلادها أكثر قليلا أمام الدبلوماسيين الأميركيين.

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