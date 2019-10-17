البيت الأبيض يعلن عقد قمة مجموعة السبع المقبلة في منتجع ترامب للغولف

كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني يتحدث في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في واشنطن في 17 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

أعلن كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة، الخميس، أن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع ستعقد العام المقبل في منتجع الرئيس دونالد ترامب للغولف في فلوريدا.

واختارت الإدارة الأميركية منتجع ترامب الوطني للغولف في ميامي من ضمن 12 مكانا آخر لاستضافة القمة المقبلة في يونيو 2020، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وقال كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة، ميك مولفاني، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: «نعتقد تماما أن هذا هو أفضل مكان يمكن الحصول عليه».

ومن المقرر عقد القمة لقادة مجموعة السبع في الولايات المتحدة، وقد اقترح ترامب في آخر قمة في مدينة بياريتس في فرنسا في أغسطس، أن يستضيفها في أحد نوادي الغولف العائدة إليه، مما أثار انتقادات فورية لجهة أنه يريد استغلال ولايته الرئاسية.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب يدرك أن اختيار المكان سيثير حتما اتهامات بارتكاب مخالفات، قال مولفاني إن الرئيس على علم بذلك وقد قرر المضي قدما في أي حال، مضيفا «سنعقد القمة هناك، وسيكون هناك أشخاص لن يتجاوزوا أبدا فكرة أن المكان ملك لترامب. نفهم ذلك، لكننا سنعقدها هناك».

وأضاف أن «الرئيس يعرف بالضبط أنه سيواجه هذه الأسئلة وهو يقول ببساطة: إن هذا جيد... أنا على استعداد لمواجهة ذلك».