بنس: ترامب وافق على سحب العقوبات على تركيا بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على سحب العقوبات الاقتصادية على تركيا بعد تنفيذ الاتفاق مع أنقرة على وقف إطلاق النار شمال سورية.

وأضاف بنس في مؤتمر صحفي بعد اجتماع استغرق نحو 4 ساعات، أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة تضمن أمن أنقرة والأكراد»، موضحا أن الولايات المتحدة على تواصل مع قوات سوريا الديمقراطية لتيسير الانسحاب الآمن للقوات الكردية بعمق 20 ميلا إلى أماكن جنوبية على الحدود السورية التركية.

وأوضح أنه «خلال 120 ساعة (5 أيام) سيكون هناك انسحاب كامل لقوات حماية الشعب الكردية من الحدود مع تركيا».