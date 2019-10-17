بنس: خلال 120 ساعة سيكون هناك انسحاب كامل للقوات الكردية من الحدود مع تركيا

قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إن الولايات المتحدة اتفقت مع تركيا على وقف إطلاق النار في شمال سورية، مضيفا أنه سيكون «خلال 120 ساعة (5 أيام) سيكون هناك انسحاب كامل لقوات حماية الشعب الكردية من الحدود مع تركيا».

وأضاف بنس في مؤتمر صحفي نقلته سكاي نيوز عربية»، أن «تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة تضمن أمن أنقرة والأكراد»، موضحا أن الولايات المتحدة على تواصل مع قوات سوريا الديمقراطية لتيسير الانسحاب الآمن للقوات الكردية بعمق 20 ميلا إلى أماكن جنوبية على الحدود السورية التركية.

ولفت إلى الاتفاق أيضا على ألا تشن تركيا أي حرب في منطقة كوباني الكردية.