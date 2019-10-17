خمسة قتلى و53 جريحا في زلزال ضرب جنوب الفيليبين

تشققات في الأرض نتيجة الزلزال، 17 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

أعلنت السلطات الفيليبينية أن الزلزال الذي ضرب جزيرة مينداناو بجنوب البلاد وبلغت قوته 6.4 درجة، أمس الأربعاء، أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وسقوط 53 جريحا، وفق «فرانس برس».

ووقع الزلزال بعد الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي (11:37 بتوقيت غرينيتش)، ودمر عددا من المنازل، وأكدت السلطات المحلية سقوط خمسة قتلى و53 جريحا.

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وأوضح مجلس الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، أن ثلاثة أشخاص قتلوا نتيجة انزلاق التربة، كما قتل شخص في انهيار جدار، وقتل الخامس نتيجة إصابته بذبحة قلبية بسبب الذعر.

كما سجلت مؤسسات الرصد حصول أكثر من 300 هزة ارتدادية ضعيفة المستوى، واستبعدت تماما حدوث تسونامي.

وتقع الفيليبين على خط حزام النار في منطقة المحيط الهادئ وتتعرض عادة للزلازل.