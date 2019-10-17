جونسون يعلن التوصل إلى اتفاق «عظيم» حول «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 12:09 مساء

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أنه توصل إلى «اتفاق جديد عظيم» بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، قبل ساعات فقط من قمة الاتحاد الأوروبي.

وكتب جونسون عبر حسابه على «تويتر»: «لدينا اتفاق جديد عظيم ممتاز، يستعيد السيطرة على القوانين والسياسة التجارية، أحد وعود معسكر بريكست في استفتاء 2016»، داعيا النواب البريطانيين إلى تأييده في جلسة برلمانية استثنائية، بعد غد السبت.

ومع إعلان الاتفاق، ارتفع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 1,2990 لدقائق ثم بلغ 1,2942 دولار، بزيادة 0,86% وهي مستويات لم تسجل منذ مايو الماضي.

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