ترامب في رسالة إلى أردوغان: لا تكن أحمق

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، (الإنترنت: أرشيفية)

حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في رسالة غير عادية أرسلها إليه في اليوم نفسه، الذي شنت فيه تركيا هجومها في شمال سورية، قائلا: «لا تكن أحمق»، منبها إياه من أنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كـ«شيطان»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبعد ثلاثة أيام على سحب القوات الأميركية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سورية، وهي خطوة عدت ضوءا أخضر لتركيا لتبدأ عمليتها العسكرية، أبلغ ترامب إردوغان بأنه سيدمر اقتصاد أنقرة إذا ما ذهب الغزو بعيدا. وفي لهجة تخلو من المجاملات الدبلوماسية، بدأ ترامب رسالته بتهديد صريح.

وكتب الرئيس الأميركي في الرسالة المؤرخة في 9 أكتوبر، التي أكد البيت الأبيض لـ«فرانس برس» صحتها: «دعنا نتوصل إلى اتفاق جيد». وأضاف: «أنت لا تريد أن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي.. وسأفعل ذلك».

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وتابع: «سينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية (...) وسوف ينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة».

ولفت ترامب إلى أن عقد «اتفاق عظيم» أمر ممكن، إذا فاوض إردوغان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، الذي تصنفه تركيا على أنه «إرهابي»؛ لعلاقته مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا. وختم ترامب رسالته إلى إردوغان قائلا: «لا تكن رجلا متصلبا، ولا تكن أحمق»، مضيفا: «سأتصل بك لاحقا».