الحزب الوحدوي في أيرلندا الشمالية يعارض خطة بريطانيا بشأن «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 09:29 صباحا

أعلن الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، الذي يشارك في التحالف البرلماني لحكومة المحافظين البريطانية، في بيان قبل افتتاح القمة الأوروبية، الخميس، معارضته مقترحات التسوية التي قدمها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بشأن «بريكست»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكتب الحزب: «لا يمكننا دعم ما هو مقترح حول قضيتي الجمارك والموافقة»، أي موافقة سلطات أيرلندا الشمالية على مشروع «بريكست»، وهما نقطتان خلافيتان أساسيتان بين لندن والاتحاد الأوروبي. وأضاف أن هناك «عدم وضوح بشأن رسم القيمة المضافة»، مؤكدا أنه «سيواصل العمل مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق معقول».

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