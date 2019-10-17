رئيس «كاتالونيا» يطالب بوقف المواجهات بين المحتجين والشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 08:15 صباحا
مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في برشلونة، 16 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

دعا رئيس إقليم كاتالونيا، كويم تورا، إلى وقف فوري للمواجهات العنيفة التي اجتاحت مدينة برشلونة لليلة الثالثة، الأربعاء، معتبرا أنها تضر بصورة الحركة الانفصالية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال تورا بعد اشتباك المتظاهرين مع شرطة مكافحة الشغب الإسبانية في العاصمة الكاتالونية: «لن نسمح بحوادث مثل تلك التي نراها في الشوارع.. هذا يجب أن يتوقف فورا، لا يوجد هناك سبب أو تبرير لحرق السيارات، ولا لأي نوع آخر من التخريب».

وجاءت تصريحات تورا بعد ساعات قليلة من توجيه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، نداء مباشرا له لنبذ العنف «بوضوح شديد» دون أعذار، وهو ما لم يفعله من قبل. وأضاف تورا في خطاب تلفزيوني: «الاحتجاج يجب أن يكون سلميا».

وأكمل: «لا يمكننا أن نسمح لمثل هذه المجموعات التي تتسلل وتعمد إلى الاستفزاز للإضرار بصورة الحركة التي تضم الملايين من الكاتالونيين».

يذكر أن التظاهرات في الإقليم اندلعت عقب صدور حكم في إسبانيا بحبس تسعة من قادة الانفصاليين في كاتالونيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لودريان يحدد 7 أسس للخروج من الأزمة الليبية
ليبيا
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
موقع أميركي: غارات «أفريكوم» قضت على ثلث عناصر «داعش» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: طرق توفير الوقود