رئيس «كاتالونيا» يطالب بوقف المواجهات بين المحتجين والشرطة

مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في برشلونة، 16 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

دعا رئيس إقليم كاتالونيا، كويم تورا، إلى وقف فوري للمواجهات العنيفة التي اجتاحت مدينة برشلونة لليلة الثالثة، الأربعاء، معتبرا أنها تضر بصورة الحركة الانفصالية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال تورا بعد اشتباك المتظاهرين مع شرطة مكافحة الشغب الإسبانية في العاصمة الكاتالونية: «لن نسمح بحوادث مثل تلك التي نراها في الشوارع.. هذا يجب أن يتوقف فورا، لا يوجد هناك سبب أو تبرير لحرق السيارات، ولا لأي نوع آخر من التخريب».

وجاءت تصريحات تورا بعد ساعات قليلة من توجيه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، نداء مباشرا له لنبذ العنف «بوضوح شديد» دون أعذار، وهو ما لم يفعله من قبل. وأضاف تورا في خطاب تلفزيوني: «الاحتجاج يجب أن يكون سلميا».

وأكمل: «لا يمكننا أن نسمح لمثل هذه المجموعات التي تتسلل وتعمد إلى الاستفزاز للإضرار بصورة الحركة التي تضم الملايين من الكاتالونيين».

يذكر أن التظاهرات في الإقليم اندلعت عقب صدور حكم في إسبانيا بحبس تسعة من قادة الانفصاليين في كاتالونيا.