باكستان: المباحثات مع الرياض وطهران «مشجعة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 09:40 مساء
الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اثناء وصولهما إلى طهران. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية الثلاثاء أنّ المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء عمران خان في طهران والرياض كانت «مشجعة» بعد زياراته للبلدين في محاولة لنزع فتيل التوتر في الخليج.

وسافر خان إلى إيران والسعودية «كوسيط» بين الغريمين الإقليميين، بعد سلسلة من الهجمات على المنشآت النفطية وناقلات النفط في الأشهر الأخيرة ما أثار مخاوف من اندلاع حرب في المنطقة، وفق «فرانس برس».

وأفاد وزير الخارجية الباكستاني محمود قرشي الصحافيين في مؤتمر صحافي بعد زيارة خان للرياض أنّ «مباحثاتنا كانت مشجعة والرد الذي تلقيناه في البلدين فاق توقعاتنا». وتابع أنّ «القيادة الإيرانية أبلغتنا أنها لا تريد التصعيد وتأمل أن تحل المسألة سلميًا»، وأضاف أنّ قادة إيران «قالوا إنهم مستعدون ذهنيا لحوار سواء مباشر أو عبر وساطة طرف ثالث».

والأحد، أجرى خان الأحد محادثات في إيران مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في القصر الرئاسي قبل أن يلتقي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. وهذه الزيارة هي الثانية لعمران خان هذا العام إلى إيران، التي تتشارك مع باكستان حدوداً تمتدّ آلاف الكيلومترات.

وفي منتصف الشهر الفائت، تصاعد التوتر ف الخليج في شكل درامي بعد هجمات على منشآت نفطية سعودية أدت إلى تقليص الإنتاج النفطي السعودي بمقدار النص وزعزعة استقرار اسواق النفط.

ونفت إيران تورطها في الهجوم وحذّرت من «حرب شاملة» في حال تعرضها لأي هجوم على أراضيها. والثلاثاء، زار خان الرياض والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وقال قرشي الذي صاحب خان في زيارتيه «لقد نقلنا للقيادة السعودية موقف باكستان في المسألة وآراء إيران». وتابع «أنا مرتاح تماما لأقول إن غيوم الحرب والنزاعات التي حلت مؤخرا تتلاشى».

وأضاف «لقد تم تحقيق بداية جيدة ... هناك آلية للمضي قدمًا ونحن منخرطون في مناقشة هذا الأمر». وترتبط باكستان بعلاقات دبلوماسية وعسكرية قوية مع السعودية حيث يعيش 2,5 مليون باكستاني. وتمثّل إسلام أباد أيضاً المصالح القنصلية لإيران في الولايات المتحدة في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لودريان يحدد 7 أسس للخروج من الأزمة الليبية
ليبيا
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
موقع أميركي: غارات «أفريكوم» قضت على ثلث عناصر «داعش» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار خلايا تنتج التستوستيرون