إردوغان: لم نعد قادرين على «تتبع» تغريدات ترامب حول سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 04:04 مساء

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه لم يعد قادرًا على «تتبع» تصريحات نظيره الأميركي دونالد ترامب المتبدلة على «تويتر».

وأعلن إردوغان لصحفيين على متن طائرة أثناء توجهه إلى أذربيجان: «بإلقاء نظرة على تصريحات ترامب على تويتر، وصلنا إلى نقطة فقدنا فيها القدرة على تتبع تغريداته»، بحسب «فرانس برس».

وتشن تركيا منذ أسبوع هجومًا في شمال شرق سورية ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية، حليفة الغرب في قتال تنظيم الدولة الإسلامية، التي تعتبرها أنقرة «إرهابية». وقبل بدء العملية التركية، بدا ترامب وكأنه أعطى الضوء الأخضر لأنقرة بإعلانه سحب القوات الأميركية من المناطق المعنية بالهجوم.

وبعد اتهامه حتى داخل معسكره في الحزب الجمهوري أنه «تخلى عن الأكراد»، كتب ترامب سلسلة تغريدات هدد فيها تركيا بعقوبات قد «تدمر» اقتصادها. وأعلن في المقابل أن الأكراد «لم يساعدوا» الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وفي معركة النورماندي، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه «يحبهم كثيرًا».

ونقلت جريدة «حرييت» التركية عن إردوغان قوله: «لم نعد قادرين على تتبع» تغريدات ترامب. وقال الرئيس التركي أيضًا إنه قدم المشورة لنظيره الأميركي حول العلاقات مع الإعلام خلال مكالمة هاتفية هذا الأسبوع.

وأكد إردوغان: «قلت له: يحصل أن تغضب جدًّا من وسائل الإعلام. أنت واقع تحت تأثيرها. لا تعرها اهتمامًا، أنت قائد قوي. وهذا لا يلائم القادة الأقوياء».

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