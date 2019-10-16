نزهة على ظهر حصان أبيض لكيم جونغ أون تثير التكهنات عن اتفاق سياسي كبير

صورة غير مؤرخة صادرة عن الوكالة الكورية المركزية للأنباء في 16 أكتوبر 2019 للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. (فرانس برس)