المعهد الأميركي: زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.4 درجة جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين الأربعاء كما أعلن المعهد الجيولوجي الأميركي.
وقال المعهد إن الزلزال الذي وقع على عمق 14 كلم حدد مركزه على بعد 7.7 كلم من مدينة كولومبيو، حسب ما ذكرت «فرانس برس».
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