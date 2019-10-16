واشنطن تعتزم مواصلة التعاون مع الأكراد ضد تنظيم داعش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 01:43 مساء
قافلة عسكرية أميركية في دورية مشتركة مع قوات تركية على أطراف تل أبيض في سورية عند الحدود التركية بتاريخ 8 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تريد مواصلة التعاون مع المقاتلين الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال المسؤول الكبير للصحفيين، طالبا عدم الكشف عن اسمه: «سنرى نوع الدعم الذي يمكننا الاستمرار في تقديمه لقوات سوريا الديمقراطية، حتى إن لم تعد لدينا قوات في شمال سورية».

ومنذ أسبوع يشن الجيش التركي هجوما على «وحدات حماية الشعب»، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، لإبعاد هذه الفصائل الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيمات إرهابية، عن الحدود الجنوبية لتركيا.

وفي ظل الهجوم التركي، أعلنت الولايات المتحدة سحب كل قواتها من شمال شرق سورية، والبالغ عددها نحو ألف عسكري، والإبقاء بالمقابل على نحو 150 جنديا أميركيا ينتشرون في قاعدة التنف في جنوب سورية على الحدود مع الأردن.

وقال المسؤول الكبير في البنتاغون: «سنحافظ على موقع التنف، الذي سيسمح لنا على الأرجح بمواصلة هذه المهمة في الجنوب». مضيفا: «قوات سوريا الديمقراطية كانت شريكا مهما، وأعتقد أنهم أشاروا إلى استعدادهم مواصلة القتال ضد تنظيم داعش في سورية».

وتابع: «أعتقد أنه ستكون هناك محادثات حول الطريقة التي يمكننا من خلالها مساعدتهم على مواصلة القتال في سورية».

وردا على سؤال عن انعدام ثقة المقاتلين الأكراد بالولايات المتحدة بعدما تخلت عنهم وتركتهم لقمة سائغة لتركيا، قال المسؤول في البنتاغون إن العلاقات بين الأكراد والجيش الأميركي لا تزال قوية بما يكفي لمواصلة التعاون بين الطرفين.

وأضاف: «ما زلنا نتواصل على مستوى عال جدا، وتربطهم علاقات قوية جدا بالجيش الأميركي. أعتقد أنه بإمكاننا الحفاظ على هذه العلاقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ملخص مباراة منتخب ليبيا وموريتانيا الودية
رياضة محلية
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
موقع أميركي: غارات «أفريكوم» قضت على ثلث عناصر «داعش» في ليبيا
ليبيا
السفير الأميركي: مقتل الشقيقات الثلاث بالفرناج يوحدنا جميعا لوقف الحرب وبدء ...
ليبيا
كريستيانو رونالدو يستمر في كتابة التاريخ.. ويلاحق إنجاز 5 أساطير
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار خلايا تنتج التستوستيرون