استئناف مفاوضات حاسمة بشأن «بريكست» قبل القمة الأوروبية

تستأنف، صباح الأربعاء، محادثات حاسمة في بروكسل حول «بريكست»، لمحاولة التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ولندن، اعتبر المفاوضون أنه ممكن قبل القمة الأوروبية، غدا، الخميس.



وبعد سلسلة مفاوضات مطولة حتى منتصف ليل الثلاثاء، استؤنفت المحادثات، صباح الأربعاء، حسب ما أكدت مصادر أوروبية.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: «إذا تواصلت هذه المحادثات فهذا أمر إيجابي، ويمكن أن نخرج من المأزق وهذا ما نتمناه».



واعتمدت بروكسل من جهتها نبرة حذرة بشأن فرص الخروج باتفاق قبل القمة، بينما بدا البريطانيون أكثر إيجابية منذ بدء المحادثات حول خطة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لتفادي الخروج دون اتفاق.

لا تقدم حتى الآن

وأعلن مصدر أوروبي لوكالة «فرانس برس»: «من غير المتوقع التوصل إلى حل اليوم»، بينما أكد دبلوماسي أوروبي «النوايا البريطانية بدأت تترجم في نص قانوني، لكن لا تقدم حتى الآن».



لكن حسب مسؤول بريطاني «فإن فرق العمل تحقق تقدما والمفاوضات بناءة».



ومن المقرر أن يدلي مفاوض الاتحاد الأوروبي الرئيسي، ميشال بارنييه، بإيضاحات بعد الظهر أمام سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، عشية القمة الأوروبية، وهي نظرياً آخر قمة لبريطانيا قبل الانفصال في 31 أكتوبر.



وتتركز المحادثات الجارية على نقطتين خلافيتين: طريقة تجنب العودة إلى إعادة فرض حدود فعلية، بعد «بريكست» بين أيرلندا الشمالية المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي مع القيام بعمليات التفتيش الجمركية، وحق التصويت الممنوح لسلطات أيرلندا الشمالية بشأن اتفاق الخروج وهو ما لا يريده الأوروبيون.



واقترحت لندن أن تبقى أيرلندا الشمالية ضمن نطاق جمركي موحد مع المملكة المتحدة، مع تطبيق القواعد الأوروبية في الوقت نفسه على المنتجات الأوروبية فقط، وفق ما أكدت مصادر أوروبية، لكن لم يرشح شيء عن المفاوضات.



وأكد مصدر أوروبي، الثلاثاء، أن «جونسون عدل مقترحه الأساسي بحيث لا يكون هناك حدود جمركية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا».



واعتبر ميشال بارنييه، الثلاثاء، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.



وأشار من جهته الوزير البريطاني لشؤون بريكست، ستيف باركلي، إلى أن «مفاوضات مكثفة تجري حاليا ولا يزال ممكنا التوصل إلى اتفاق».



قمة إضافية

أدت هذه الأجواء الإيجابية بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق إلى ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار، بعد ظهر الثلاثاء، حيث كسب 1%.



وقال رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، الثلاثاء: «يبدو أننا نحقق تقدما والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، لكن ليس من الواضح حتى اللحظة ما إذا كنا قادرين على التوصل إلى اتفاق معدل قبل القمة، الخميس».



وهناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة على الطاولة حاليا حول مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي: التوصل إلى الاتفاق، عدم التوصل إلى اتفاق، ومواصلة المفاوضات بعد القمة الأوروبية، الخميس والجمعة.



من جهته أكد وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفني، من لوكسمبورغ، الثلاثاء، أن «على القادة الأوروبيين اتخاذ قرار حول شكل التفويض الذي يريدون منحه لميشال بارنييه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا قبل القمة».



والقاعدة السائدة هي عدم إجراء مفاوضات خلال قمة أوروبية. ويجري الحديث فعلا عن احتمال عقد قمة إضافية في 31 أكتوبر.



وبعد أكثر من ثلاث سنوات على الاستفتاء البريطاني حول «بريكست» في 2016 لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بعد لتجنب حصول خروج فوضوي من الاتحاد. وتخشى الأوساط الاقتصادية من خروج دون اتفاق.

وعارض جونسون الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، وقدم خطة جديدة. ومهما كانت نتائج المفاوضات، فإن الأوروبيين يدعون إلى المحافظة على اليقظة إزاء العلاقات التجارية مع لندن، وفق الوكالة.

وبعد «بريكست» ستتحول لندن إلى «منافس جديد» على أبواب الاتحاد الأوروبي، كما حذرت، الثلاثاء، المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.

ويشكل ذلك مصدر قلق أيضا للفرنسيين والهولنديين، خصوصا خطر حصول نقص في الرقابة على البضائع عند الحدود الأيرلندية.