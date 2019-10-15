بولتون يصف المحامي الشخصي لترامب بـ«القنبلة اليدوية» التي ستفجر الجميع

قالت مساعدة مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، الإثنين، للكونغرس إن مساعي البيت الأبيض للضغط على أوكرانيا أثارت مخاوف جون بولتون، إلى حد أنه أبلغ الأمر إلى محامي البيت الأبيض، وفق ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وجاء في الصحيفة أيضا أن بولتون حذر بأن رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب، الذي يحتل موقعا أساسيا في المساعي المنسوبة إلى ترامب للضغط على أوكرانيا لحضها على التحقيق بشأن خصمه السياسي الديمقراطي، جو بايدن، هو «قنبلة يدوية ستفجر الجميع»، وفق ما قالت مساعدته السابقة، فيونا هيل، للنواب في الكونغرس، حسب «فرانس برس».

وصدرت هذه التسريبات، التي أوردها أيضا موقع «إن بي سي نيوز» بعد إفادة أدلت بها فيونا هيل، التي كانت مستشارة ترامب للشؤون الروسية، على مدى ساعات أمام النواب في جلسة مغلقة عقدت في سياق التحقيق الجاري لعزل الرئيس. وعلى أثر «تبادل كلام حاد» مع السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، الذي كان يعمل بالتعاون مع جولياني للضغط على أوكرانيا، أعطى بولتون تعليمات إلى هيل بإبلاغ محامي مجلس الأمن القومي بالأمر، حسب «نيويورك تايمز».

ونقلت الصحيفة عن مصدرين على اطلاع على إفادة هيل، أن بولتون قال: «لست مشاركا في أي صفقة يعدها رودي ومالفيني»، في إشارة إلى كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة، ميك مالفيني. وجاءت إفادة هيل بعد ورود تقارير تفيد بأن ترامب دفع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى التحقيق بشأن بايدن، الذي تفيد استطلاعات الرأي بأنه سيهزمه في انتخابات 2020 في حال فاز بترشيح الحزب الديمقراطي، وابنه هانتر وشركة أوكرانية كانت توظفه.

وعلق جولياني، الإثنين، بالقول: «لا أعرف فيونا ولا أفهم ما الذي تتحدث عنه»، مؤكدا أن وزارة الخارجية الأميركية هي التي رتبت كل اتصالاته في أوكرانيا، حسب صحيفة «واشنطن بوست».

وذكرت «نيويورك تايمز»، الأسبوع الماضي، أن جولياني نفسه يخضع لتحقيق فيدرالي ينظر في تعاملاته مع كييف ممثلا لدونالد ترامب، وأقال ترامب في سبتمبر بولتون المعروف بمواقفه المتشددة حيال أعداء واشنطن، وفي طليعتها إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا.