حصيلة ضحايا الإعصار هاغيبيس في اليابان ترتفع إلى 70 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 08:27 صباحا
طريق غمرته مياه الفيضانات في اليابان، 14 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار «هاغيبيس» الذي ضرب اليابان مساء السبت الماضي إلى نحو 70 قتيلاً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن شبكة التلفزيون العمومية «أن أتش كي»، اليوم الثلاثاء، إنّ عمليات البحث عن 15 مفقودا لا تزال مستمرة بعد مرور ثلاثة أيام على الإعصار المدمر.

وهاغيبيس الذي يعتبر أحد أعتى الأعاصير التي ضربت المنطقة منذ عقود اجتاح الجزر اليابانية مساء السبت، ترافقه رياح قاربت سرعتها 200 كلم بالساعة، وسبقته أمطار غزيرة «غير مسبوقة»، هطلت على 36 من أصل 47 مقاطعة يابانية، خصوصا في وسط البلاد وشرقها وشمالها الشرقي. ومساء الإثنين كان التيار الكهربائي لا يزال مقطوعا عن 75900 وحدة سكنية، والمياه مقطوعة عن 135 ألف منزل.

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