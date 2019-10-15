أميركا تفرض عقوبات على ثلاثة وزراء أتراك بسبب الحرب في سورية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الإثنين، أنّ الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء بهدف إرغام أنقرة على أن «تنهي فوراً هجومها» العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سورية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنّ العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة.

وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأميركية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.