ترامب: القوات الأميركية المنسحبة من سورية «ستبقى في المنطقة»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أنّ القوات الأميركية التي ستنسحب من سورية، تنفيذاً لأوامره، ستبقى في المنطقة لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال ترامب في بيان إنّ «القوات الأميركية التي تخرج من سوريا ستنفّذ الآن عملية إعادة انتشار، وستبقى في المنطقة لمراقبة الوضع ومنع تكرار ما حصل في عام 2014»، عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

كان ترامب أمر بسحب كل الجنود الأميركيين من شمال سورية - والبالغ عددهم حوالي 1000 جندي - بالتزامن مع شنّ تركيا هجوماً عسكرياً ضدّ الفصائل الكردية الحليفة لواشنطن والتي تسيطر على هذه المنطقة.