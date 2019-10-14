ترامب يهدد بفرض «عقوبات صارمة» وشيكة على تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 08:23 مساء

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أن «عقوبات صارمة» ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سورية.

وقال ترامب في تغريدة «عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!»، بدون مزيد من التفاصيل، من جهته أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين من البيت الأبيض لاحقاً أن فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع الإثنين لتقييم هذا الملف، وفق «فرانس برس».

وأضاف «من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا». ولفت إلى أن «الوضع معقد»، مذكراً أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي. وقال السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إن الكونغرس سيقوم سريعا بتحرّك يلقى دعم الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

وقال لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية إن إردوغان «ارتكب أكبر خطأ سياسي في حياته». وقال «لم أرَ في حياتي دعما كهذا من قبل الحزبين. جميعنا طفح كيلنا من إردوغان». وتابع أن «الجمهوريين والديموقراطيين العاملين مع الإدارة سيفرضون عليه عقوبات صارمة أشبه بتلك المفروضة على إيران، وهو يستحقّ ذلك»، وأضاف «سنخرجه من سوريا سنعيد ترتيب الأمور».

وكان منوتشين قد أعلن الجمعة أن الرئيس الأميركي أمر بعقوبات صارمة ضد أنقرة لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن. ومنذ إعلانه قبل 8 أيام عن سحب القوات الأميركية من مواقع على الحدود التركية السورية، يعطي ترامب إشارات متناقضة مع تأكيده على أن الأميركيين يجب أن يحرروا أنفسهم من حروب الشرق الأوسط، مهدداً تركيا في الوقت نفسه بـ«تدمير اقتصادها».

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