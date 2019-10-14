مقتل فرنسي طعنًا وإصابة جندي في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 05:12 مساء

تعرض فرنسي مقيم في منطقة جرزونة بولاية بنزرت التونسية للقتل على يد شاب سدد له عدة طعنات على مستوى الرقبة والصدر.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، بأن المعتدي هاجم كذلك جنديًا بآلة حادة قبل أن يلوذ بالفرار، وتم نقل الجندي للمستشفى من أجل تلقي العلاج، وفقًا لـ«رويترز».

وقال وزير الداخلية خالد حيوني إن الشرطة توصلت إلى هوية القاتل، وهو شاب بعمر 28 عامًا، ولديه سوابق إجرامية، ولكن حيوني لم يكشف دوافع المجرم للقتل.

وقام الجاني بالاعتداء على جندي بآلة حادة قبل أن يلوذ بالفرار، قبل أن يقوم بطعن المواطن الفرنسي ويرديه قتيلًا، ووصف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الحالة الصحية للجندي بالمستقرة. وجاء الهجوم بعد يوم من انتهاء الانتخابات الرئاسية في تونس، التي فاز فيها المرشح المستقل قيس سعيد، بفارق كبير عن منافسه نبيل القروي.

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