إسرائيل تعتقل محافظ القدس وعضوا بحركة «فتح» الفلسطينية

اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر الإثنين مسؤولين فلسطينيين بسبب ممارستهما «سيادة السلطة الفلسطينية» في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين محمد محمود اعتقال كل من محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، وفق «فرانس برس».

وقال محمود إن اعتقال المسؤولين جاء بسبب «ممارسة سيادة السلطة الفلسطينية في القدس»، وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس. من جهته، اكتفى الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد بالقول «تم اعتقال اثنين على يد الشرطة وحولا للتحقيق»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشار محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى تمديد اعتقال كل من غيث ومطور حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (5,00 ت غ) ليعرضا على المحكمة، ودانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان «الاعتقالات المتكررة لغيث ومطور بعد اقتحام منزليهما في القدس».

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.