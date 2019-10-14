الملكة إليزابيث: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر «أولوية» الحكومة

أعلنت الملكة إليزابيث الثانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد الإثنين في مطلع أسبوع مفاوضات حاسمة بشأن بريكست، أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر يشكل «أولوية» بالنسبة للحكومة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الملكة متحدثةً أمام مجلس النواب باسم رئيس الوزراء، كما جرت العادة خلال عرضها برنامج الحكومة للدورة البرلمانية الجديدة، إن «أولوية حكومتي كانت دائما ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.. حكومتي تعتزم العمل على وضع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون الودي».