الرئيس الصيني يهدد بـ«تحطيم» أجساد من يحاولون تقسيم الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 08:24 صباحا
الرئيس الصيني، شي جينبينغ، (ا ف ب: أرشيفية)

حذر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بأن أي محاولة لتقسيم الصين قد ينتج منها «تحطيم أجساد وطحن عظام لتصبح مسحوقا»، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الخارجية الصينية.

وقال في البيان، إن «أي شخص يحاول فصل أي منطقة عن الصين سيهلك، وسيتم تحطيم أجسادهم وطحن عظامهم لتصبح مسحوقا». وأضاف: «أي قوى خارجية تدعم تقسيم الصين لا يمكن للشعب الصيني إلا أن يراها واهمة».

وفي حين لم يذكر الزعيم الصيني أي منطقة بالاسم، جاءت تعليقاته في الوقت الذي اشتبكت فيه شرطة مكافحة الشغب مع المتظاهرين المؤيدين الديمقراطية مجددا في مدينة هونغ كونغ أمس الأحد، ووسط توترات مع تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتهز هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر تظاهرات داعمة للديمقراطية تزداد عنفا. ويدين المحتجون هيمنة بكين المتزايدة على شؤون هونغ كونغ الداخلية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وكانت حركة الاحتجاج بدأت في يونيو ضد مشروع قانون يسمح بتسليم مدانين للسلطات المركزية في بكين. وتم التخلي عن المشروع في بداية سبتمبر، لكن في هذه الأثناء رفع المحتجون سقف مطالبهم.

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وتتمتع المدينة بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين في العام 1997، من بينها حق التعبير، وقضاء مستقل. لكن يرى كثر أن هذه الحقوق مهددة بضغط من بكين. واتهمت الصين «قوى خارجية» بإذكاء الاضطرابات في المدينة، وكانت هناك مخاوف من إرسال الصين قوات لوضع حد للاضطرابات هناك.

ويعتقد عدد قليل من المحللين أن بكين قد تخاطر بالإدانة الدولية بتكرار الحملة التي شنتها العام 1989 على المتظاهرين المؤيدين الديمقراطية في ميدان تيانانمين.

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