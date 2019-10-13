وزير الدفاع الأميركي يتعهد بالتعاون في التحقيق لعزل ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 08:47 مساء
وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر يتحدث اثناء فاعلية في فيرجينيا في 30 سبتتمبر 2019. (فرانس برس)

تعهد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأحد أن يتعاون البنتاغون مع التحقيق الذي يجريه ديموقراطيو الكونغرس لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خرق واضح لسياسة الرئيس لإفشال التحقيق.

وأوضح إسبر أن وزارته ستحاول الامتثال لاستدعاء من الديموقراطيين في مجلس النواب الساعين للحصول على سجلات تتعلق بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن أوكرانيا، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وقال إسبر في مقابلة على قناة «سي بس إس»، «سنفعل كل شيء للتعاون مع الكونغرس».

ويأتي موقف إسبر غداة إعلان البيت الابيض أنه لن يتعاون مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، معتبرا إطلاق إجراءات عزل ترامب غير شرعية وغير دستورية.

واستخدم ترامب تويتر لشنّ هجوم على التحقيق متحدثا عن نظرية مؤامرة من جانب "دولة عميقة" تحاول إطاحته.

وأرسل النواب الديموقراطيون الاثنين مذكرات استدعاء لمكتب ميزانية البنتاغون والبيت الأبيض، مطالبين بوثائق مرتبطة بمنع ترامب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا.

ويسعى رؤساء اللجان الثلاث في مجلس النواب الذين يقودون التحقيق الى معلومات تتعلق بضغط ترامب على نظيره الأوكراني لالحاق ضرر بجو بايدن، المرشح الاوفر حظا لتمثيل الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية في العام 2020، على ان يكون ذلك شرطا لتلقي المساعدات العسكرية.

وأبلغ إسبر محطة «فوكس نيوز» أيضا الأحد أن مسؤولي الإدارة وترامب نفسه قد لا يجيزون الإطلاع على المستندات التي يطلبها أمر الاستدعاء، قائلا: «للبيت الأبيض رأي في إصدار الوثائق أيضا. هناك عدد من الأمور التي تؤدي دورا في هذا».

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