مقتل خمسة شرطيين بهجوم مسلّح غرب النيجر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 08:23 مساء

قُتل نحو خمسة شرطيين أمس السبت في هجوم شنّته مجموعة مسلّحة في منطقة تيلابري في غرب النيجر، بحسب ما أعلن الأحد مسؤول محلي.

وقال مسؤول محلي في تيلابري إن «هجوما استهدف السبت دورية للدرك في بلدة سنام أدى إلى مقتل خمسة منهم»، مضيفًا أن «المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية واستهدفوا الدورية قرب قرية أباري في اليوم الذي تُقيم فيه سوقها» الشعبية.، وفق «فرانس برس».

وتشهد المنطقة القريبة من مالي هجمات تشنّها جماعات «إرهابية». وتنشط جماعات «إرهابية» بينها تنظيم «داعش» في جنوب غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، حيث نفّذت تفجيرات وعمليات قتل وخطف.

ووفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة في سبتمبر، قُتل بين يناير وأغسطس من العام الحالي أكثر من 250 مدنيا وخُطف نحو 240 آخرين، بخاصة في مناطق دفة وتيلابري وتاهوا في غرب النيجر.

وطالب رئيس النيجر محمدو يوسفو مرارا وتكرارا الغرب والأمم المتحدة بمساعدة بلاده في التصدي للجهاديين، إلا أن نشر قوات فرنسية وأميركية وألمانية في النيجر كما قوات أممية في مالي المجاورة لم يحل دون تزايد الهجمات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أسرار رسمية».. فيلم عالمي يوثق تلاعب أميركا وبريطانيا بالعالم لغزو العراق
عربى
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
إصابة رئيس المجلس المحلي تاورغاء بـ«اللشمانيا»
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
مدير مستشفى غدامس: الخاطفون يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: المؤتمر الدولي يدخل الثلاجة إلى حين إشعار آخر
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم