مقتل خمسة شرطيين بهجوم مسلّح غرب النيجر

قُتل نحو خمسة شرطيين أمس السبت في هجوم شنّته مجموعة مسلّحة في منطقة تيلابري في غرب النيجر، بحسب ما أعلن الأحد مسؤول محلي.

وقال مسؤول محلي في تيلابري إن «هجوما استهدف السبت دورية للدرك في بلدة سنام أدى إلى مقتل خمسة منهم»، مضيفًا أن «المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية واستهدفوا الدورية قرب قرية أباري في اليوم الذي تُقيم فيه سوقها» الشعبية.، وفق «فرانس برس».

وتشهد المنطقة القريبة من مالي هجمات تشنّها جماعات «إرهابية». وتنشط جماعات «إرهابية» بينها تنظيم «داعش» في جنوب غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، حيث نفّذت تفجيرات وعمليات قتل وخطف.

ووفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة في سبتمبر، قُتل بين يناير وأغسطس من العام الحالي أكثر من 250 مدنيا وخُطف نحو 240 آخرين، بخاصة في مناطق دفة وتيلابري وتاهوا في غرب النيجر.

وطالب رئيس النيجر محمدو يوسفو مرارا وتكرارا الغرب والأمم المتحدة بمساعدة بلاده في التصدي للجهاديين، إلا أن نشر قوات فرنسية وأميركية وألمانية في النيجر كما قوات أممية في مالي المجاورة لم يحل دون تزايد الهجمات.