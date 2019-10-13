14 قتيلا ومياه تغمر البيوت جراء الإعصار هاغيبيس في اليابان

فيضان في مدينة شيباتا بشمال اليابان بعد مرور الإعصار هاغيبيس، 13 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

يبذل الجنود اليابانيون، اليوم الأحد، جهودا لمساعدة السكان المحاصرين بفيضانات في أماكن عدة، تسبب بها الإعصار هاغيبيس الذي أدى إلى مقتل 14 شخصا وفقدان تسعة آخرين في وسط وشرق البلاد، كما ذكرت السلطات.

وألحقت العاصفة المحملة بأمطار غير مسبوقة في غزارتها، دمارا خلال عبورها وسط وشرق اليابان ليل السبت الأحد، إذ غمرت المياه بيوتا ووقعت حوادث انزلاق للتربة بينما اجتاحت المياه مناطق عدة، وفق «فرانس برس».

ودفن سكان في انزلاقات للتربة أو غرقوا في مساكنهم أو في سيارات جرفتها المياه، وأحد القتلى طفل عثر على جثته داخل سيارة في نهر.

انهيار سد

وتشهد منطقة ناغانو (وسط) فيضانات كبيرة بعدما انهار سد، مما أدى إلى اجتياح مياه نهر شيكوما لمنطقة سكنية ارتفع فيها مستوى المياه حتى الطابق الأول.

وحشدت الحكومة اليابانية 27 ألف جندي من قوات الدفاع الذاتي للمشاركة في عمليات الإغاثة، وعرضت شبكة التلفزيون «ان اتش كي» لقطات لواحدة من مروحياتهم وهي تنقل سكانا من أسطح منازل في منطقة ناغانو.

وفي كاواغوي بشمال غرب طوكيو، يقوم رجال إنقاذ بإجلاء مسنين بعضهم على كراس متحركة وبواسطة مركب من دار لهم حاصرتها المياه.

اقرأ أيضا: مقتل 11 شخصا على الأقل جراء إعصار هاغيبيس في اليابان

وظهر في لقطات أخرى بثها التلفزيون سكان على شرفات منازلهم وهم يلوحون بمناديل بيضاء لمروحيات ولقوات الدفاع الذاتي في مبان محاطة بسيول وحلية، كما ظهرت صور التقطت من الجو قطارات سريعة غارقة في مياه وحلية في مستودع في ناغانو.

وتلقى نحو 7.3 مليون ياباني توصيات غير ملزمة بإخلاء منازلهم أمس السبت، بعد هطول كميات قياسية من الأمطار، ونفذ عشرات الآلاف منهم هذه التوجيهات وجرى إيواؤهم في مدارس وقاعات وتقديم الغذاء والمياه والأغطية لهم.

ودفعت كثافة الأمطار «غير المسبوقة» حسب الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية، هذه الهيئة إلى رفع مستوى التحذير الذي أطلقته، إلى الحد الأقصى المخصص لأوضاع كارثية متوقعة.

وكان هاغيبيس ضرب قبيل الساعة 19,00 (10,00 ت غ) أمس السبت، اليابسة ووصل إلى العاصمة اليابانية حوالي الساعة 21,00 ترافقه هبات رياح بلغت سرعتها في بعض الأحيان مئتي كيلو متر في الساعة.

غرق سفينة شحن

كانت الأحوال الجوية السيئة أسفرت عن مقتل شخص منذ صباح السبت في منطقة شيبا الضاحية الشرقية لطوكيو، وقال رجال الإطفاء إنه عثر على جثته في شاحنة صغيرة مقلوبة.

وارتفعت حصيلة الضحايا مع مرور العاصفة التي تسببت في سقوط قتلى في وسط البلاد وشمال شرقها. وقد سقطوا بعدما جرفتهم المياه أو في حوادث انزلاق للتربة.

وغرقت سفينة شحن ترفع العلم البنمي مساء السبت في خليج طوكيو، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها، وجرى إنقاذ أربعة من أفراد الطاقم بينما ما زال سبعة آخرون مفقودين.

وأحصت الحكومة، الأحد، تسعة مفقودين في البلاد و140 جريحا، وأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن «الحكومة ستفعل ما بوسعها.. ومستعدة لنشر مزيد من القوات».

من جهة أخرى، ما زال أكثر من 160 ألف منزل محرومة من الكهرباء بعد ظهر الأربعاء في البلاد، حسب قناة «ان اتش كي»، وقال الموظف في قطاع المال الذي يعيش في كاواساكي بغرب طوكيو هاجيمي توكودا: «في البيت ارتفع مستوى المياه إلى أعلى من رأسي وقلب الأثاث في منزلي وأصبح أشبه بغسالة الآن». وقد لجأ إلى منزل والديه الذي غمرته المياه أيضا. وانتهت مغامرته على ظهر مركب لفرق الإنقاذ.

في هيغاشا ماتسوياما في منطقة سايتاما (شمال غرب طوكيو) كان مزارعو الأرز والورود يحصون خسائرهم بعدما اجتاحت المياه مستودعات تضم محاصيل جديدة.

ويضرب نحو عشرين إعصارا اليابان كل سنة. وقبل «هاغيبيس»، أدى الإعصار فاكساي إلى مقتل شخصين على الأقل في بداية سبتمبر، وتسبب بأضرار جسيمة في شيبا، وقد تضرر 36 ألف منزل وحرمت منازل عديدة من الكهرباء لأسابيع.