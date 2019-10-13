ترامب: الجنود الأميركيين لا ينبغي لهم أن يتواجدوا في تلك المنطقة لحماية حدود بين بلدين
القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 03:47 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول خلال كلمة أمام «مجلس أبحاث الأسرة» بواشنطن « الجنود الأميركيين لا ينبغي لهم أن يتواجدوا في تلك المنطقة لحماية حدود بين بلدين، في الوقت الذي لم تتمكن بعد الولايات المتحدة من حراسة حدودها الذاتية».
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