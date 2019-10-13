ترامب: الجنود الأميركيين لا ينبغي لهم أن يتواجدوا في تلك المنطقة لحماية حدود بين بلدين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول خلال كلمة أمام «مجلس أبحاث الأسرة» بواشنطن « الجنود الأميركيين لا ينبغي لهم أن يتواجدوا في تلك المنطقة لحماية حدود بين بلدين، في الوقت الذي لم تتمكن بعد الولايات المتحدة من حراسة حدودها الذاتية».