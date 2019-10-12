ألمانيا توقف بيع أسلحة لتركيا يمكن أن تستخدم في سورية

آليات عسكرية تركية تنقل مقاتلين سوريين موالين لتركيا تعبر مدينة أقجة قلعة التركية، 10 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده ستوقف تسليم تركيا أسلحة يمكن أن تستخدم في شمال شرق سورية ضد المقاتلين الأكراد، وفق ما نقلت جريدة «بيلد» في عددها الذي يصدر الأحد.

وقال الوزير دون أن يحدد نوع هذه الأسلحة أو كلفتها إنه «مع استمرار الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سورية، لن تصدر الحكومة أي ترخيص جديد (لبيع) معدات عسكرية يمكن أن تستخدمها تركيا في سورية»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وردا على ذلك، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، لجريدة «دويتشي فيلي» أن الهجوم في شمال سورية مسألة حيوية وقضية أمن قومي وقضية بقاء، مضيفا أنه «لا يهمنا ما يقوم به الجميع، سواء حظر على الأسلحة أو أمر آخر، إن ذلك يعززنا».

وتابع الوزير التركي أنه «حتى لو كان حلفاؤنا يدعمون المنظمة الإرهابية، حتى لو كنا بمفردنا، حتى لو فرض حظر، مهما فعلوا، فإن نضالنا هو ضد المنظمة الإرهابية»، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية.

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية العام 2018 إلى تركيا 242,8 مليون يورو، ما يساوي ثلث القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة الألمانية (770,8 مليون يورو).

ووصلت قيمة مبيعات الأسلحة الألمانية لتركيا إلى 184,1 مليون يورو في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019. وتركيا أكبر مشترٍ للأسلحة الألمانية داخل حلف شمال الأطلسي.

ونددت ألمانيا ودول أوروبية أخرى بشدة بالعملية التركية ضد القوات الكردية في سورية، والتي يرى الأوروبيون أنها يمكن أن «تزعزع بشكل إضافي استقرار المنطقة وتتسبب بعودة تنظيم داعش».

ويعيش في ألمانيا نحو 2,5 مليون شخص من أصول تركية.

وفرضت برلين كذلك في أكتوبر 2018 حظرا على بيع الأسلحة للسعودية إثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. ومددت برلين الحظر في 18 سبتمبر لستة أشهر إضافية.

وألمانيا إحدى أبرز الدول المصدرة للأسلحة في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.