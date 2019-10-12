قوات سوريا الديموقراطية تدعو واشنطن لـ«تحمل مسؤولياتها الأخلاقية»

دعت قوات سوريا الديموقراطية، اليوم السبت، الولايات المتحدة التي تدعمها في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إلى «تحمل مسؤولياتها الأخلاقية» تجاهها في مواجهة الهجوم التركي المستمر ضد مناطقها في شمال شرق البلاد.

وقالت القوات، في بيان أمام الصحافيين في مدينة الحسكة، نقلته وكالة «فرانس برس»، «حلفاؤنا ضمنوا لنا الحماية (...) لكن فجأة؛ ومن دون سابق إنذار تخلوا عنا بقرارات ظالمة من خلال سحب قواتهم من الحدود التركية».

وأضافت «نحن هنا ندعو حلفاءنا للقيام بواجباتهم والعودة لتحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والتزام ما وعدوا به»، عبر «إغلاق المجال الجوي أمام الطيران التركي».