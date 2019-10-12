الأكراد شعب بلا دولة في أربع دول

كرديات أثناء احتفال باستفتاء إقليم كردستان في العراق (أرشيفية)

الأكراد شعب بلا دولة يتراوح عددهم بحسب المصادر بين 25 و35 مليون نسمة، ويتوزعون بشكل أساسي في أربع دول هي تركيا وإيران والعراق وسورية.

ووفق تقرير لـ«فرانس برس»، الأكراد شعب من أصول هندو- أوروبية يتحدرون من القبائل الميدية التي استوطنت بلاد فارس القديمة وأسست إمبراطورية في القرن السابع قبل الميلاد.

يتوزّع الأكراد على غالبية ساحقة من المسلمين السنَّة وأقليات غير مسلمة، وعلى أحزاب سياسية علمانية في الغالب، في حين تتوزع مناطقهم على مساحة تبلغ نحو نصف مليون كلم مربع، تتقاسمها أربع دول هي تركيا وإيران والعراق وسورية.

تعداد الأكراد

ويختلف تعداد الأكراد باختلاف المصادر بين 25 و35 مليون نسمة، يعيش القسم الأكبر منهم في تركيا (ما بين 12 إلى 15 مليون نسمة، نحو 20% من إجمالي السكان)، ثم إيران (نحو 6 ملايين، أقل من 10%) ثم العراق (5 إلى 6 ملايين نسمة، ما بين 15 إلى 20%) وأخيرًا سورية (أكثر من مليوني نسمة، 15% من السكان). وسهّلت جغرافيا المناطق الكردية الجبلية بمعظمها والواقعة في الداخل من دون أي منفذ على بحر، على الأكراد الحفاظ على لغتهم بلهجاتها المختلفة، وعلى عاداتهم وتقاليدهم وتنظيمهم المجتمعي القائم بشكل أساسي على النظام القبلي. وبالإضافة إلى هذه الدول الأربع، تعيش أعداد كبيرة من الأكراد في كل من أذربيجان وأرمينيا ولبنان، إضافة إلى أوروبا خصوصًا في ألمانيا.

حلم لم يكتمل

إثر انهيار السلطنة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، بات حلم الأكراد بالحصول على وطن خاص بهم على وشك التحقق. فقد نصت معاهدة سيفر التي أبرمت العام 1920 على حق الأكراد في تقرير المصير وتشكيل دولة خاصة في شرق الأناضول وفي الموصل.

ولكن هذا الحلم تبخر بعد انتصار مصطفى كمال في تركيا واضطرار الحلفاء للتراجع عن بنود معاهدة سيفر واستبدالها في 1923 بمعاهدة لوزان التي وضعت الشعب الكردي تحت سيطرة تركيا وإيران بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا اللتين كانتا دولتي الانتداب على العراق وسورية على التوالي.

الحرب ضد «الجهاديين»

كانت وحدات حماية الشعب الكردية في سورية إحدى القوى الأساسية منذ صيف العام 2014 في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، بدعم جوي من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. ونجحت القوات الكردية مطلع العام 2015 بدعم من التحالف في طرد قوات التنظيم من كوباني (عين العرب) القريبة من الحدود مع تركيا.

قوات سوريا الديموقراطية

وتشكل القوات الكردية الدعامة الأساسية لقوات «سوريا الديمقراطية» التي تشكلت في أكتوبر 2015 وتضم 25 ألف مقاتل كردي وخمسة آلاف مقاتل عربي. وتتلقى هذه القوات دعمًا من واشنطن. ونجحت قوات سوريا الديمقراطية» في طرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة شرق سورية ثم السيطرة على معقله في الباغوز بسورية في مارس 2019. وفي العراق، تعتبر قوات البشمركة الكردية حليفًا أساسيًّا في الحرب ضد «الجهاديين».

نزاعات مع الحكومات المركزية

بسبب نزعتهم للاستقلال في كردستان موحدة وجد الأكراد أنفسهم في الدول الأربع التي يتوزعون عليها في نزاع مع الحكومات المركزية التي ترى فيهم تهديدًا لوحدة أراضيها. في سورية، عانى الأكراد على مدى عقود من تهميش واضطهاد مارسهما بحقهم النظام البعثي. وعندما اندلع النزاع بين النظام والمعارضة في 2011 وقف الأكراد على «الحياد». وأعلنوا في العام 2016 إنشاء «منطقة فدرالية» واسعة في شمال البلاد، مؤلفة من ثلاثة أجزاء، أثار تشكيلها عداوة قوات المعارضة وعدائية من تركيا المجاورة. في تركيا، استؤنف النزاع المسلح بين القوات الحكومية وحزب العمال الكردستاني في صيف 2015، ما بدّد آمال حل هذه الأزمة التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ العام 1984.

عملية ضد أكراد سورية

وأطلقت أنقرة في 9 أكتوبر الجاري، عملية جديدة ضد القوات الكردية في شمال شرق سورية، مثيرةً احتجاجًا دوليًّا، بعد عمليتين سابقتين في هذا البلد العام 2016 ومطلع العام 2018 لطرد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلي وحدات حماية الشعب عن حدودها.

أكراد العراق وإيران

في العراق، استغل الأكراد الذين اضطهدهم نظام صدام حسين الهزيمة التي مني بها بعد انسحابه من الكويت فقاموا بانتفاضة ضده في 1991 وأقاموا بحكم الأمر الواقع حكمًا ذاتيًّا في إقليمهم الشمالي، أُقرَّ رسميًّا في 2005 بموجب الدستور العراقي الذي أنشأ جمهورية اتحادية. وفي إيران، تدور بين الفينة والأخرى اشتباكات بين قوات الأمن ومتمردي حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك) الذي توجد قواعده الخلفية في العراق. وكانت إيران شهدت بعد «الثورة الإسلامية» في 1979 انتفاضة كردية قمعتها السلطات بشدة.