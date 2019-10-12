ثلاث مناظرات لانتخابات الرئاسة الأميركية في 2020

دونالد ترامب وجو بايدن

يتواجه المرشحان الجمهوري والديمقراطي للرئاسة الأميركية في ثلاث مناظرات في العام 2020 بولايات إنديانا وميشيغن وتينيسي، وفق ما أعلنت الجمعة اللجنة المكلفة تنظيم المناظرات.

ووفق «فرانس برس»، تعقد المناظرة الرئاسية الأولى في 29 سبتمبر 2020 في نوتردام في ولاية إنديانا شمال الولايات المتحدة. ومن المقرر عقد المناظرة الثانية في 15 أكتوبر 2020 في آن آربور في ولاية ميشيغن (شمال) التي باتت أساسية بعدما قلبت النتائج لصالح دونالد ترامب في انتخابات العام 2016. وتجري المناظرة الأخيرة بين المرشحين في ناشفيل في ولاية تينيسي (جنوب) في 22 أكتوبر 2020. وتنظم المناظرات جميعها في جامعات.

مناظرة واحدة

وسيتم إجراء مناظرة واحدة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس في السابع من أكتوبر 2020 في سالت لايك سيتي في ولاية يوتاه (غرب). وتدوم كل مناظرة تسعين دقيقية، بحسب ما أكدت اللجنة التي ستعطي مزيد التفاصيل حول صيغة المناظرات العام المقبل.

والحملة الانتخابية في الولايات المتحدة على أشدها قبل أكثر من عام من الانتخابات التي تعقد في 3 نوفمبر 2020. ويأمل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب المهدد بإجراءات اتهام وعزل، بأن يفوز بولاية ثانية. ويحظى ترامب بالدعم الرسمي للحزب الجمهوري في مواجهة ثلاثة مرشحين آخرين يأمل كل منهم في اختياره لخوض المواجهة الرئاسية الأخيرة لكن فرصهم ضئيلة حتى الآن.