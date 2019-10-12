خلال اتصال مع ترامب.. ماكرون يطالب تركيا بوقف الهجوم على سورية «في أسرع وقت»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 08:43 صباحا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وقف الهجوم التركي في سورية «في أسرع وقت».

وقال الإليزيه الجمعة إن ماكرون «أكد ضرورة منع عودة ظهور داعش في المنطقة قبل كل شيء، ودعم الذين قاتلوا على الأرض إلى جانبنا ضد الإرهابيين وحماية السكان المدنيين». وتابع أن رئيس الدولة الفرنسي «ذكَّر بضرورة وقف الهجوم التركي في أسرع وقت»، مؤكدًا أن «فرنسا والولايات المتحدة اللتين تتقاسمان قلقًا مشتركًا، ستنبقيان على تنسيق وثيق في الأيام المقبلة».

الـ«بنتاغون»: جنود أميركيون في سورية يتعرضون لنيران مدفعية مواقع تركية

وبدأت تركيا هجومها، الذي دفع منذ الاربعاء نحو 100 ألف شخص للنزوح، وفق تقديرات الأمم المتحدة، بعد يومين من سحب واشنطن عشرات من جنودها من نقاط حدودية في شمال سورية ما بدا وكأنه ضوء أخضر أميركي لتركيا.

وكثفت تركيا الجمعة عمليات القصف على أهداف تركية في شمال سورية، بينما أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أنه سيواصل الهجوم على الرغم من التحذيرات الأميركية. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الـ«بنتاغون»، في وقت سابق اليوم تعرض جنود أميركيين قرب بلدة كوباني عند الحدود السورية الشمالية لـ«نيران مدفعية مواقع تركية الجمعة».

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