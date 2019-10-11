«البنتاغون» تعلن نشر ثلاثة آلاف جندي في السعودية على خلفية التوتر في الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 06:31 مساء

وافق وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، على نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية، ضمنها صواريخ باتريوت ومنظومة «ثاد» في السعودية، وفق بيان لـ«البنتاغون» اليوم الجمعة، على خلفية التوتر في منطقة الخليج بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وقال البيان، الذي نشرته وكالة «فرانس برس»: «وافق مارك إسبر على نشر قوات أميركية إضافية» في السعودية، موضحا أن «هذا يمثل ثلاثة آلاف جندي إضافي تم التمديد لهم أو السماح لهم (بالانتشار) في الشهر الماضي».

وأضاف أن إسبر «أبلغ ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان، هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لضمان وتعزيز الدفاع عن السعودية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصدر أمني: العثور على جثتين لامرأتين سودانيتين وخطف 3 أخريات في بنغازي
ليبيا
«مالية الوفاق» تنتقد عدم فتح حساب رسوم النقد الأجنبي
ليبيا
داخلية الوفاق تنفي علمها بمداهمة مقهيين و«رواد» يؤكدون الواقعة
ليبيا
الأمم المتحدة: اليمن سيصبح أفقر دولة إذا استمرت الحرب حتى 2022
عربى
الصين تحارب الأموات.. تدمير مقابر مسلمي الإيغور في شينجيانغ الصينية
دولى
وثائقي جديد يكشف دور بريطانيا في انقلاب إيران العام 1953
ثقافة وفن
41.4 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال 9 أشهر.. والمرتبات توفر 3.1 مليار
ليبيا
فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم
علوم وتكنولوجيا
محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»
رياضة عالمية
الشلماني: مجهولون سحبوا أموالًا من خزينة اتحاد الكرة الليبي وسيارات خارج السيطرة
رياضة محلية
الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرئيس الأوكراني يكسر الرقم القياسي لأطول مؤتمر صحفي