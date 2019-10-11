«البنتاغون» تعلن نشر ثلاثة آلاف جندي في السعودية على خلفية التوتر في الخليج

وافق وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، على نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية، ضمنها صواريخ باتريوت ومنظومة «ثاد» في السعودية، وفق بيان لـ«البنتاغون» اليوم الجمعة، على خلفية التوتر في منطقة الخليج بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وقال البيان، الذي نشرته وكالة «فرانس برس»: «وافق مارك إسبر على نشر قوات أميركية إضافية» في السعودية، موضحا أن «هذا يمثل ثلاثة آلاف جندي إضافي تم التمديد لهم أو السماح لهم (بالانتشار) في الشهر الماضي».

وأضاف أن إسبر «أبلغ ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان، هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لضمان وتعزيز الدفاع عن السعودية».