تعرض أشخاص للطعن بمركز تسوق في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 02:16 مساء

أعلنت شرطة مانشستر، اليوم الجمعة، تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في مركز تسوّق في المدينة الواقعة شمال غرب بريطانيا، ما استدعى تقديم العلاج لأربعة منهم على الأقل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت الشرطة أن عناصرها في الموقع و«تشير التحقيقات الأولية إلى تعرّض عدد من الأشخاص إلى الطعن»، بينما ذكر جهاز الإسعاف أن أربعة أشخاص يخضعون للعلاج.

وقالت الشرطة في بيان بثته وكالة «برس أسوسييشن» إنه «نظرا لموقع الحادث وطبيعته، يقوم عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيقات»، موضحة أنها ما زالت مع ذلك «منفتحة» على فرضيات أخرى.

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