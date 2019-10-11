رئيسة تايوان ترد على الصين: سندافع عن الحرية والديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 09:21 صباحا
رئيسة تايوان تساي إينج وين تلقي خطابا خلال احتفال بمناسبة العيد الوطني، 10 أكتوبر 2019، (رويترز)

تعهدت رئيسة تايوان تساي إينج وين بالدفاع عن سيادة البلاد، قائلة إن حكومتها ستساعد في الدفاع عن الحرية والديمقراطية، في الوقت الذي تكثف فيه بكين الضغوط على الجزيرة التي تحكم نفسها، والتي تعتبرها الصين إقليما منشقا، حسب وكالة الأنباء رويترز.

وفي خطاب بمناسبة اليوم الوطني، قالت تساي إن مقترح الصين بتطبيق سياسة «بلد واحد.. نظامان» بالنسبة لتايوان أثر على الأمن الإقليمي، مضيفة أن هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ شهور على شفا «الفوضى» بسبب فشل ترتيب سياسي مماثل يضمن بعض الحريات.

يذكر أن هونغ كونغ تشهد من شهر يونيو الماضي تظاهرات، بدأت من أجل رفض مقترح مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى بكين، ثم تطورت مطالب المحتجين إلى الدعوة لمزيد من الحريات في المدينة.

ومنذ تولت تساي منصبها في 2016، كثفت بكين الضغط على الجزيرة بالدفع بدوريات تحمل قاذفات بشكل منتظم. ومنذ 2016، خسرت تايوان سبعة حلفاء مع تحول الدول إلى علاقات مع بكين التي لم تستبعد اللجوء للقوة لإعادة الجزيرة إلى سيطرتها.

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