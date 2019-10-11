ترامب يلتقي مبعوث التجارة الصيني الجمعة

ترامب متحدثا للصحافيين في حديقة البيت الأبيض في 4 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه سيلتقي مبعوث التجارة الصيني الجمعة وسط مساعي البلدين لاستئناف المفاوضات الهادفة لانهاء الحرب التجارية المتصاعدة بينهما، والتي بدت هذا الأسبوع متّجهة إلى طريق مسدود.

وكتب ترامب في تغريدة أنه سيلتقي الجمعة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي الذي عاد الخميس إلى طاولة المفاوضات وسط تلاشي الآمال في التوصل هذا الأسبوع إلى تسوية بين أكبر قوتين اقتصاديتين، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأدى إعلان ترامب إلى ارتفاع الأسهم الأميركية وتهدئة المخاوف بعدما أورد تقرير إعلامي أن الجانب الصيني قد يغادر باكرا نظرا لعدم تحقيق المفاوضات التمهيدية أي تقدّم يذكر.

لكن بعد تقلّبات شهدتها وول ستريت على مدى أيام، بقي الأداء الأسبوعي للبورصة الأميركية متراجعا.

وكتب ترامب على تويتر «يوم مهم من المفاوضات مع الصين. يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكن هل أريد أنا ذلك؟».

وكان البيت الأبيض أعلن الإثنين الماضي، أنّ المفاوضات الرفيعة المستوى مع الصين ستستأنف خلال الأسبوع الحالي في واشنطن، في بادرة أمل بعد التدهور الذي شهدته خلال الصيف.

وستركز المباحثات على مسائل رئيسية يطالب الأميركيون بالتوصل إلى اتفاق بشأنها منذ العام الماضي، هي حقوق الملكية الفكرية، النقل القسري للتكنولوجيا، الزراعة وإجراءات التنفيذ، وفق الرئاسة الاميركية.