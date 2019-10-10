الرئيس الأوكراني يكسر الرقم القياسي لأطول مؤتمر صحفي

الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر الصحفي القياسي. (فرانس برس)

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي الذي كان ممثلا معروفا قبل انتخابه هذا الربيع لأعلى منصب في البلاد، بضخ نوع جديد من السياسة في الجمهورية السوفياتية السابقة.

والخميس قام بما لم يسبقه اليه أي سياسي عندما عقد مؤتمرا صحافيا طال أكثر من 12 ساعة وأعلنته وكالة السجل الوطني للأرقام القياسية الأطول في العالم.

وبعد ثماني ساعات من بدء المؤتمر الصحفي الماراثوني لزيلينسكي، وهو اللقاء الأهم له مع الصحافة منذ وصوله الى السلطة، وقف ممثل للوكالة ليعلن النبأ، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وفوجىء الرئيس البالغ 41 بالأمر كما بدا من رد فعله، وقال انه رجل متواضع لا يحب الاحتفالات.

ويحمل الرقم السابق لأطول مؤتمر صحفي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي عقد مؤتمرا استمر أكثر من سبع ساعات، وفق وسائل إعلام أوكرانية.

وينبغي أن تصادق هيئة دولية على رقم زيلينسكي قبل ان يتم أعتماده رسميا.

وعقد المؤتمر الصحفي الخميس في قاعة في وسط كييف، وشارك فيه مئات الصحافيين المحليين والدوليين الذي تعاقبوا على دفعات حول طاولة الرئيس لطرح الاسئلة.

وتحدث زيلينسكي بإسهاب حول مواضيع مثل الحرب في شرق أوكرانيا والعلاقات مع روسيا ومكالمته الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي أدت إلى بدء تحقيق بحق الرئيس سعيا إلى عزله.

وقال زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية إنه تناول حقنا لتقوية حباله الصوتية قبل المؤتمر.