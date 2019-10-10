«آبل» تسحب تطبيقا مستخدما في هونغ كونغ بعد تحذير صيني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 09:12 صباحا
أحد المحتجين في هونغ كونغ، 25 أغسطس 2019، (ا ف ب)

سحبت شركة «آبل» الخميس، تطبيقا للنقل داخل المدن، يسمح لسكان هونغ كونغ بتحديد مواقع رجال الشرطة على خارطة، حسبما أعلن مطور التطبيق، بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأميركية بمساعدة الحركة المطالبة بالديمقراطية عن طريقه، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقل مطورو تطبيق «هونغ كونغ ماب.لايف» في بيان عن «آبل» قولها إن «تطبيقكم استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون، وسكان هونغ كونغ للخطر». وكانت إحدى وسائل الإعلام الصينية كتبت أن هذا التطبيق «يساعد بشكل واضح مثيري الشغب».

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وتشهد هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة الواقعة في جنوب الصين، منذ أربعة أشهر احتجاجات وتحركات شبه يومية، تطورت في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين راديكاليين، وترافقت مع أعمال تخريب واسعة النطاق.

وكتبت صحيفة «تشاينا ديلي» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، الأربعاء: «لا أحد يريد جر (آبل) إلى الاضطرابات في هونغ كونغ، لكن الناس محقون عندما يعتقدون أن آبل تخلط بين الأعمال والسياسة وحتى الأعمال غير القانونية». وأضافت الصحيفة الصينية أنه «على آبل أن تفكر في عواقب قرارها المتهور وغير الحكيم».

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