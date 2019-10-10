منفذ «هجوم هاله» في ألمانيا نشر بيانا معاديا لليهود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 08:28 صباحا
صورة من فيديو للمسلح المتورط في الهجوم على كنيس بألمانيا، 9 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

ذكر موقع «سايت» لمراقبة المواقع الجهادية وصحيفة «دي فيلت» الألمانية، أن منفذ الهجوم الذي استهدف كنيسا في هاله جنوب شرق ألمانيا، نشر على الإنترنت «بيانا» معاديا لليهود، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت مديرة الموقع ريتا كاتز في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن هذه الوثيقة «أعدت على ما يبدو، قبل أسبوع في الأول من أكتوبر»، مضيفة أن البيان يتضمن «صور أسلحة وذخائر بينها أسلحة يدوية الصنع»، ويتحدث عن هدف «قتل أكبر عدد ممكن من المعادين للبيض ويفضل أن يكونوا يهودا».

وذكرت «دي فيلت» على موقعها الإلكتروني أن النص الذي يقع في نحو عشر صفحات ومكتوب باللغة الإنجليزية يشير بالتحديد إلى مشروع مهاجمة كنيس هاله خلال عيد الغفران (يوم كيبور) اليهودي، والإفلات.

وقُتل شخصان، الأربعاء، وأصيب آخران بجروح بالغة في هجوم وسط مدينة هاله الألمانية، استهدف كنيسا بالتزامن مع يوم الغفران، في عملية صورها المنفذ ونشرها عبر الإنترنت. وأعلنت الشرطة الألمانية مساء أنها أوقفت رجلا جريحا بعد تبادل لإطلاق النار. وتحدث وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، عن «هجوم معاد للسامية» يشتبه أن منفذه من مؤيدي «اليسار المتطرف».

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