ترامب يصف العملية العسكرية التركية في سورية بـ«الفكرة السيئة»

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، العملية العسكرية التركية في شمال سورية بأنها «فكرة سيئة».

وأكد ترامب أن واشنطن «لا توافق على هذا الهجوم»، مؤكدًا أن تركيا ملتزمة «بضمان عدم حدوث أزمة إنسانية - وسنحملهم مسؤولية هذا الالتزام».