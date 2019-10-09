غداً.. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الهجوم التركي في سورية

ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الأربعاء، أن الدول الأوروبية في مجلس الأمن، طلبت عقد اجتماع طارئ مغلق للمجلس صباح غد الخميس، لبحث الهجوم التركي في سورية.
وتقدمت بالطلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة، بحسب وكالة «فرانس برس».
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