أكراد سورية يدعون روسيا إلى القيام بدور الضامن في الحوار مع دمشق

دعت الإدارة الذاتية الكردية، الأربعاء، روسيا إلى القيام بـ«دور الضامن في الحوار» مع دمشق، في وقت تتحضر تركيا لشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سورية، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأوردت الإدارة في بيان أن «الحل الأمثل من أجل نهاية الصراع والأزمة في سورية يكمن في الحوار وحل الأمور ضمن الإطار السوري- السوري»، مضيفة: «نتطلع إلى أن يكون لروسيا دور في هذا الجانب داعم وضامن، وأن تكون هناك نتائج عملية حقيقية»، وذلك بعد وقت قصير من إعلان دمشق استعدادها «احتضان أبنائها الضالين» في إشارة إلى المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن.