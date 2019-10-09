«التايمز»: جونسون يواجه تمردا جديدا في حكومته بسبب «بريكست» دون اتفاق

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (الإنترنت- أرشيفية)

ذكرت جريدة «التايمز»، الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه تمردا جديدا في حكومته مع اتجاه مجموعة من الوزراء للاستقالة لمخاوف من أنه يقود البلاد في اتجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأفاد تقرير «التايمز» أن وزيرة الثقافة، نيكي مورجان، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية، جوليان سميث، ووزير العدل، روبرت بوكلاند، ووزير الصحة، مات هانكوك، والمدعي العام، جيفري كوكس، يدرسون الاستقالة، حسب ما نقلت «رويترز».

وقال وزير في الحكومة ذكرته الجريدة دون أن تذكر اسمه إن «عددا كبيرا جدا من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين سينسحبون إذا وصل الأمر إلى الخروج دون اتفاق».

وأضافت أن الوزراء حذروا جونسون في اجتماع للحكومة من الخطر الداهم لإعادة الحكم المباشر لإقليم أيرلندا الشمالية، وأثاروا مخاوف بشأن دومينيك كامينجز، كبير مستشاري جونسون.

ونقل التقرير عن وزير آخر في الحكومة قوله: «الحكومة هي من سيضع الإستراتيجية ولن يضعها مسؤولون غير منتخبين. وإذا كانت هذه محاولة لعمل ذلك فإنها ستفشل».

جاء ذلك في وقت اتهم فيه الاتحاد الأوروبي بريطانيا بممارسة «لعبة إلقاء اللوم الغبية» بخصوص اتفاق الخروج، بعد أن قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء لـ«رويترز» إن الاتفاق مستحيل أساسا، لأن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قدمت مطالب لا يمكن قبولها.

وبينما لم يتبق سوى ثلاثة أسابيع على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لا يزال مستقبل الخروج غامضا إلى حد بعيد، مع سعي كل من لندن وبروكسل إلى تجنب المسؤولية عن تأخير الخروج أو الانسحاب دون اتفاق.