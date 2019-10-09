بيلوسي تتهم البيت الأبيض بمحاولة إخفاء «حقائق شائنة حول ترامب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 09:01 صباحا
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في مؤتمر بواشنطن، 2 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

اعتبرت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن رفض البيت الأبيض التعاون مع الكونغرس في التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب، هو «محاولة لإخفاء وقائع على نحو غير قانوني»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت بيلوسي في بيان، إن إعلان البيت الأبيض رفضه التعاون هو «ببساطة محاولة أخرى لإخفاء الحقائق حول الجهود الشائنة لإدارة ترامب للضغط على قوى أجنبية من أجل التدخل في انتخابات الرئاسة المقرر انعقادها 2020».

وبدأت بيلوسي اتخاذ خطوات في محاولة لعزل ترامب، بعد تسريب محادثات بينه وبين الرئيس الأوكراني، يطلب فيها من الأخير فتح تحقيق بشأن شركة على علاقة بالمرشح المحتمل أمامه خلال الانتخابات المقبلة، جون بايدن.

وأبلغ البيت الأبيض الكونغرس في وقت سابق الثلاثاء، رفضه التعاون مع التحقيق الجاري، معتبرا أنه يفتقد إلى الشرعية الدستورية. وقال محامي البيت الأبيض، بات سيبولوني، في رسالة بعثها إلى بيلوسي إن «تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعية الدستورية أو أدنى مظاهر الحياد»، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف «لن يسمح الرئيس ترامب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز».

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واحتج البيت الأبيض خصوصا على عدم إجراء مجلس النواب تصويتا رسميا لإطلاق التحقيق. وجاء في رسالة سيبولوني «أنتم تحاولون إلغاء نتائج انتخابات 2016، وحرمان الأميركيين من الرئيس الذي اختاروه بحرية».

وتابع محامي البيت الأبيض «نأمل، في ضوء الثغرات الكثيرة التي رصدناها في إجراءاتكم أن تتخلوا عن جهودكم الحالية الباطلة والرامية إلى إطلاق إجراءات العزل، وأن تنضموا إلى الرئيس في التركيز على الأهداف الكثيرة التي تهم الأميركيين».

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