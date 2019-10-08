تركيا تواصل حشد جنودها على الحدود السورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 11:24 مساء
قافلة للجيش التركي في طريقها إلى الحدود السورية مساء الثلاثاء في 8 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

قال صحفي من وكالة «فرانس برس» إن تركيا أرسلت الثلاثاء مركبات مدرعة جديدة إلى حدودها مع سوريا بعد أن قالت أنقرة إنها مستعدة لشن هجوم جديد ضد المقاتلين الأكراد.

وشوهدت قافلة من عشرات المركبات في بلدة أقجة قلعة في محافظة شانلي أورفا التركية، في وقت أكدت وكالة الأناضول الحكومية نقل معدات للبناء من أنواع عدة بواسطة في إطار هذه القافلة المتوجهة إلى الحدود لتعزيز الوحدات العسكرية.

وفي إطار تعزيز الانطباع بأن هجوما على وحدات حماية الشعب الكردية بات وشيكا، قالت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق اليوم إن "جميع الاستعدادات للعملية قد اكتملت".

ومساء الاثنين، أرسل الجيش التركي تعزيزات تتضمن دبابات الى الحدود مع سوريا. 

وتصاعد التوتر في شمال شرق سوريا بعد إعلان البيت الأبيض مساء الأحد إثر محادثة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أن جنودا أميركيين متمركزين في المنطقة سيتم سحبهم استعدادا للعملية التركية.

لكن ترامب عدل الاثنين لهجته قائلا إنه «سيدمر اقتصاد تركيا تماما إذا تجاوزت الحد».

من جهتها، ذكرت صحيفة «حرييت» التركية أن العملية يمكن أن تبدأ في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن هيئة الأركان تنتظر انتهاء انسحاب الجنود الأميركيين المنتشرين في المنطقة.

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