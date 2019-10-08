غوتيريس: أموال الأمم المتحدة قد تنفد بحلول أكتوبر الجاري

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. (الإنترنت)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الإثنين، أن المنظمة الدولية تعاني منذ سبتمبر عجزا قدره 230 مليون دولار، وأن احتياطاتها المالية قد تنفد بحلول نهاية أكتوبر.



ومن أجل ضمان دفع الرواتب حتى نهاية العام، سيكون من الواجب اتخاذ تدابير، وفق ما قال غوتيريس في رسالة حصلت عليها وكالة «فرانس برس» وجهها إلى الموظفين (نحو 37 ألف شخص يعملون في أمانة الأمم المتحدة).



وأشار غوتيريس إلى إمكان تأجيل مؤتمرات واجتماعات والتقليل من خدمات، مع حصر السفر الرسمي في الأنشطة الأساسية فقط واتخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحد من النفقات خلال الربع الأخير من السنة.



كما أعطيت تعليمات لخفض الرحلات الرسمية بالأنشطة الضرورية، وتأجيل عملية شراء السلع والخدمات والتوفير في استخدام الطاقة.



وتعليقا على هذه المشاكل، قال غوتيريس إنه «حتى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70% من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الموازنة العادية للعام 2019»، مشيرا إلى أنه «كتب إلى الدول الأعضاء في 4 أكتوبر ليشرح لها أن الأنشطة الممولة من الموازنة العادية تمر بمرحلة حرجة».



وقال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم كشف هويته، إن غوتيريس طلب من الدول الأعضاء في وقت سابق هذا العام زيادة مساهماتها في المنظمة العالمية لتفادي المشاكل المالية، لكنها رفضت.



والموازنة لتشغيل الأمم المتحدة لعامي 2018-2019 باستثناء الأموال لعمليات حفظ السلام تقارب 5,4 مليار دولار. تدفع الولايات المتحدة 22% منها.



وذكر غوتيريس في رسالته بأن «الدول الأعضاء هي المسؤولة عن الوضع المالي للمنظمة في نهاية المطاف»، مشيرا في شكل ضمني إلى البلدان التي لا تدفع مساهمتها أو تتأخر عن سدادها.



وحسب مصادر في الأمم المتحدة فإن الدول التي تتأخر في السداد هي الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران.