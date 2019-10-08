الولايات المتحدة اعتقلت نحو مليون مهاجر خلال 12 شهرا

مهاجر من هندوراس ينتظر عند الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة في 12 سبتمبر 2019

ذكر مسؤول بارز، الثلاثاء، أن «حراس الحدود الأميركيين اعتقلوا أو أوقفوا نحو مليون مهاجر لا يحملون وثائق رسمية على الحدود الجنوبية مع المكسيك خلال الأشهر الـ12 الماضية».



وجاء ذلك في إطار جهود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الصارمة لوقف الهجرة غير الشرعية، التي بدأت تظهر نتائجها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي شهدت انخفاضا في عدد الاعتقالات على الحدود.



وصرح مدير الجمارك وحماية الحدود بالوكالة، مارك مورغان بأن عدد المهاجرين الذين تم اعتقالهم على الحدود انخفض إلى نحو 52 ألفا في سبتمبر، الشهر الأخير من السنة المالية، مقارنة بأكثر من 144 ألفا في مايو، ليكون أدنى عدد خلال عام، حسب ما ذكرت «فرانس برس».



وجاء معظم المهاجرين من دول أميركا الوسطى الفارين من الفقر والعنف، حيث ساروا في مجموعات كبيرة وعائلات إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وسلموا أنفسهم للسلطات الأميركية لطلب اللجوء.



وبالنسبة إلى معظم المهاجرين فإن ذلك يعني انتظار انتهاء أوراقهم وبعد ذلك إطلاق سراحهم لانتظار جلسة استماع في المحكمة بشأن طلبهم اللجوء، ولكنهم عادة ما يختفون في الداخل الأميركي أملاً في الاستقرار.



وكثفت إدارة ترامب جهودها لوقف المهاجرين القادمين من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، من خلال طلبها من المكسيك إعاقة عبورهم إلى الأراضي الأميركية والطلب منهم التقدم بطلب لجوء إلى أول بلد يدخلونه، مما يعني إما غواتيمالا أو المكسيك.



وذكر مورغان في تصريح في البيت الأبيض أن جهاز الجمارك وحماية الحدود «يواصل التعاون مع شركائنا الخارجيين خصوصا المكسيك والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس لمعالجة الأمر على أنه أزمة إقليمية».



وأمرت الإدارة الأميركية بطرد أي طالبي لجوء وإعادتهم إلى المكسيك، وتتحدى أمرا من المحكمة يمنع تنفيذ هذا الأمر. وإضافة إلى الحد من قدرة المهاجرين على طلب اللجوء، واصل البيت الأبيض إقامة جدار على طول الحدود البالغة 2000 ميل (3200 كلم) وحولت أموال من وزارة الدفاع لبناء الجدار بعد رفض الكونغرس توفير التمويل لذلك.



وقال مورغان إنه جرى بناء 71 ميلا من الجدار الجديد وتوقع إكمال بناء 450 ميلا بنهاية 2020. وأضاف: «إنها عملية صعبة.. علينا أن نتملك الأرض وهو أمر صعب».