الولايات المتحدة اعتقلت نحو مليون مهاجر خلال 12 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 08:36 مساء
مهاجر من هندوراس ينتظر عند الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة في 12 سبتمبر 2019

ذكر مسؤول بارز، الثلاثاء، أن «حراس الحدود الأميركيين اعتقلوا أو أوقفوا نحو مليون مهاجر لا يحملون وثائق رسمية على الحدود الجنوبية مع المكسيك خلال الأشهر الـ12 الماضية».

وجاء ذلك في إطار جهود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الصارمة لوقف الهجرة غير الشرعية، التي بدأت تظهر نتائجها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي شهدت انخفاضا في عدد الاعتقالات على الحدود.

وصرح مدير الجمارك وحماية الحدود بالوكالة، مارك مورغان بأن عدد المهاجرين الذين تم اعتقالهم على الحدود انخفض إلى نحو 52 ألفا في سبتمبر، الشهر الأخير من السنة المالية، مقارنة بأكثر من 144 ألفا في مايو، ليكون أدنى عدد خلال عام، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وجاء معظم المهاجرين من دول أميركا الوسطى الفارين من الفقر والعنف، حيث ساروا في مجموعات كبيرة وعائلات إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وسلموا أنفسهم للسلطات الأميركية لطلب اللجوء.

وبالنسبة إلى معظم المهاجرين فإن ذلك يعني انتظار انتهاء أوراقهم وبعد ذلك إطلاق سراحهم لانتظار جلسة استماع في المحكمة بشأن طلبهم اللجوء، ولكنهم عادة ما يختفون في الداخل الأميركي أملاً في الاستقرار.

وكثفت إدارة ترامب جهودها لوقف المهاجرين القادمين من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، من خلال طلبها من المكسيك إعاقة عبورهم إلى الأراضي الأميركية والطلب منهم التقدم بطلب لجوء إلى أول بلد يدخلونه، مما يعني إما غواتيمالا أو المكسيك.

وذكر مورغان في تصريح في البيت الأبيض أن جهاز الجمارك وحماية الحدود «يواصل التعاون مع شركائنا الخارجيين خصوصا المكسيك والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس لمعالجة الأمر على أنه أزمة إقليمية».

وأمرت الإدارة الأميركية بطرد أي طالبي لجوء وإعادتهم إلى المكسيك، وتتحدى أمرا من المحكمة يمنع تنفيذ هذا الأمر. وإضافة إلى الحد من قدرة المهاجرين على طلب اللجوء، واصل البيت الأبيض إقامة جدار على طول الحدود البالغة 2000 ميل (3200 كلم) وحولت أموال من وزارة الدفاع لبناء الجدار بعد رفض الكونغرس توفير التمويل لذلك.

وقال مورغان إنه جرى بناء 71 ميلا من الجدار الجديد وتوقع إكمال بناء 450 ميلا بنهاية 2020. وأضاف: «إنها عملية صعبة.. علينا أن نتملك الأرض وهو أمر صعب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
الشركات البريطانية تكدس البضائع استعدادا لـ«بريكست»
اقتصاد
السعودية تسمح بإقامة الزوار في فنادقها دون إثبات العلاقة العائلية
اقتصاد
بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك
ثقافة وفن
شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء: هذه هي خطورة الفركتوز على الكبد